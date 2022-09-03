Єврокомісар про припинення поставок газу: "Не боїмося рішень Путіна"

На питання про зупинку газопроводу " Північний потік-1 "Джентілоні сказав журналістам:" ми не боїмося рішень Путіна. Ми просимо їх дотримуватися своїх контрактів, але якщо вони цього не зроблять, ми готові відреагувати".

Джентілоні виступив після того, як Росія скасувала встановлений на 3 вересня крайній термін для відновлення поставок газу за основним маршрутом поставок газу до Німеччини, що посилило труднощі Європи в забезпеченні зимового палива.

Джентілоні вказав на високі рівні зберігання газу в ЄС і плани щодо скорочення споживання енергії як на знак того, що континент готується до суворої зими.

Виступаючи в кулуарах форуму Амброзетті в Північній Італії, він сказав, що заходи з надання допомоги споживачам зі зростаючими рахунками повинні бути цілеспрямованими і не включати більш високий рівень боргу.

Він також сказав, що інші країни можуть приєднатися до цінової стелі на російську нафту, узгодженої міністрами фінансів Великої сімки (G7) у п'ятницю.

"Ми обговорили, як побудувати ширшу коаліцію", - сказав він, маючи на увазі зустріч G7.

"Я впевнений, що такі країни, як Австралія і Південна Корея, можуть бути зацікавлені в приєднанні до цієї коаліції", - сказав він, зазначивши, що більш низькі ціни на нафту принесуть користь країнам, навіть якщо вони формально не підписали угоду.