Еврокомиссар извинился за свои слова об Италии и популистах

Он извинился за свои слова о том, что итальянцы не должны голосовать за популистские партии, которые победили на последних выборах

Еврокомиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Етингер извинился за свои слова о том, что итальянцы не должны голосовать за популистские партии, которые победили на последних выборах. Об этом говорится в его заявлении на сайте Еврокомиссии.

"Я полностью уважаю волю избирателей, которую они выразили, правых или центристов, и в каждой стране. Говоря о фактических рыночных событиях в Италии, я не имел целью быть непочтительным, и я приношу извинения за это. Италия как одна из основательниц играла и играет важную роль в европейской интеграции, и я надеюсь, что она будет продолжать этот путь", - говорится в заявлении.

Напомним, ранее сообщалось, что 29 мая лидер итальянской ультраправой партии Италии "Лига" Маттео Сальвини заявил, что Европейский комиссар по вопросам бюджета и человеческих ресурсов Гюнтер Етингер должен уйти в отставку за его комментарии относительно выборов в Италии. По мнению Сальвини, комментарии Эттингера были "угрожающими" и показали "немецкое стремление к гегемонии и контроля".