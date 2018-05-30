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Єврокомісар вибачився за свої слова про Італію та популістів

НовиниСуспільство    30.05.2018 - 14:01
Фото: Гюнтер Етінгер (flickr.com european_parliament)
Фото: Гюнтер Етінгер (flickr.com european_parliament)

Він вибачився за свої слова про те, що італійці не повинні голосувати за популістичні партії, що перемогли на останніх виборах

Єврокомісар з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтер Етінгер вибачився за свої слова про те, що італійці не повинні голосувати за популістичні партії, що перемогли на останніх виборах. Про це йдеться у його заяві на сайті Єврокомісії.

"Я повністю поважаю волю виборців, яку вони висловили, правих або центристів, і в кожній країні. Говорячи про фактичні ринкові події в Італії, я не мав на меті бути нешанобливим, і я приношу вибачення за це. Італія як одна із засновниць грала і відіграє важливу роль у європейській інтеграції, і я сподіваюсь, що вона буде продовжувати цей шлях", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 травня лідер італійської ультраправої партії Італії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що Європейський комісар з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтер Етінгер повинен піти у відставку через його коментарі стосовно виборів в Італії. На думку Сальвіні, коментарі Еттінгера були "загрозливими" і показали "німецьке прагнення до гегемонії і контролю".

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Теги публікації: Еврокомиссия, Італія  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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