Єврокомісар вибачився за свої слова про Італію та популістів

Він вибачився за свої слова про те, що італійці не повинні голосувати за популістичні партії, що перемогли на останніх виборах

Єврокомісар з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтер Етінгер вибачився за свої слова про те, що італійці не повинні голосувати за популістичні партії, що перемогли на останніх виборах. Про це йдеться у його заяві на сайті Єврокомісії.

"Я повністю поважаю волю виборців, яку вони висловили, правих або центристів, і в кожній країні. Говорячи про фактичні ринкові події в Італії, я не мав на меті бути нешанобливим, і я приношу вибачення за це. Італія як одна із засновниць грала і відіграє важливу роль у європейській інтеграції, і я сподіваюсь, що вона буде продовжувати цей шлях", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 29 травня лідер італійської ультраправої партії Італії "Ліга" Маттео Сальвіні заявив, що Європейський комісар з питань бюджету та людських ресурсів Гюнтер Етінгер повинен піти у відставку через його коментарі стосовно виборів в Італії. На думку Сальвіні, коментарі Еттінгера були "загрозливими" і показали "німецьке прагнення до гегемонії і контролю".