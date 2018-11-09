Еврокомиссар Хан заявил о важности создания антикоррупционного суда в Украине

Фото: Йоханнес Ган (из открытых источников)

По словам Хана, НАБУ достигло огромных результатов в работе, несмотря на сильное давление

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан заявил о важности создания антикоррупционного суда в Украине. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с директором Национального антикоррупционного бюро Украины Артемом Сытником в Киеве, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Хана, НАБУ достигло огромных результатов в работе, несмотря на сильное давление.

"Очень быстро нужно создать антикоррупционный суд, чтобы все дела, расследуемые НАБУ, туда быстро поступали и чтобы виновные были наказаны. Важно, чтобы эта сфера демонстрировала успех, чтобы инвесторов привлекал факт, что Украина преодолевает коррупцию", - сказал он.

Он также добавил, что Украине надо обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных учреждений, которые являются элементами антикоррупционной системы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник не исключает, что антикоррупционный суд в Украине может заработать в марте 2019 года.

Кроме того, сообщалось, что прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Виталий Кравец считает, что в работе Высшего антикоррупционного суда после его запуска возможны сложности из-за большого количества коррупционных дел, которые будут переданы из судов общей юрисдикции.