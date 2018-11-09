ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Єврокомісар Хан заявив про важливість створення антикорупційного суду в Україні

Новини » Політика    09.11.2018 - 15:40
Фото: Йоганнес Ган (з відкритих джерел)
Фото: Йоганнес Ган (з відкритих джерел)

За словами Хана, НАБУ досягло величезних результатів в роботі, незважаючи на сильний тиск

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан заявив про важливість створення антикорупційного суду в Україні. Про це він сказав у ході спільного брифінгу з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Хана, НАБУ досягло величезних результатів в роботі, незважаючи на сильний тиск.

"Дуже швидко треба створити антикорупційний суд, щоб всі справи, розслідувані НАБУ, туди швидко надходили і щоб винні були покарані. Важливо, щоб ця сфера демонструвала успіх, щоб інвесторів приваблював факт, що Україна долає корупцію", - сказав він.

Він також додав, що Україні треба забезпечити незалежність та ефективне функціонування всіх антикорупційних установ, які є елементами антикорупційної системи. 

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає, що антикорупційний суд в Україні може запрацювати в березні 2019 року

Крім того, повідомлялося, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець вважає, що у роботі Вищого антикорупційного суду після його запуску можливі складнощі через надвелику кількість корупційних справ, які будуть передані з судів загальної юрисдикції. 

Вбивство Гандзюк не повинно бути безкарним, - єврокомісар Хан Єврокомісар закликав притягнути до відповідальності винуватців нападів на активістів
Новини України Йоханнес Ханантікоррупційний суд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся