Єврокомісар Хан заявив про важливість створення антикорупційного суду в Україні

Фото: Йоганнес Ган (з відкритих джерел)

За словами Хана, НАБУ досягло величезних результатів в роботі, незважаючи на сильний тиск

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан заявив про важливість створення антикорупційного суду в Україні. Про це він сказав у ході спільного брифінгу з директором Національного антикорупційного бюро України Артемом Ситником у Києві, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Хана, НАБУ досягло величезних результатів в роботі, незважаючи на сильний тиск.

"Дуже швидко треба створити антикорупційний суд, щоб всі справи, розслідувані НАБУ, туди швидко надходили і щоб винні були покарані. Важливо, щоб ця сфера демонструвала успіх, щоб інвесторів приваблював факт, що Україна долає корупцію", - сказав він.

Він також додав, що Україні треба забезпечити незалежність та ефективне функціонування всіх антикорупційних установ, які є елементами антикорупційної системи.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник не виключає, що антикорупційний суд в Україні може запрацювати в березні 2019 року.

Крім того, повідомлялося, що прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Кравець вважає, що у роботі Вищого антикорупційного суду після його запуску можливі складнощі через надвелику кількість корупційних справ, які будуть передані з судів загальної юрисдикції.