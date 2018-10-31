Еврокомиссар Хан посетит Украину 9 ноября

Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)

Хан посетит Украину с официальным визитом 9 ноября

Европейский комиссар по вопросам европейской политики соседства и расширения Йоханнес Хан посетит Украину с официальным визитом 9 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

На сайте Еврокомиссии говорится, что Хан посетит Украину 9 ноября.

Напомним, официальный представитель правительства Германии Ульрике Деммер заявила, что канцлер Германии Ангела Меркель 1 ноября 2018 года посетит Украину. В рамках визита в Киев Меркель проведет встречу с президентом Украины Петром Порошенко. Отмечается, что в ходе встречи планируется обсуждение реализации минских договоренностей и ситуации в зоне конфликта на востоке Украины

Кроме того, планируется обсудить вопросы европейской и евроатлантической интеграции Украины, а также укрепления энергетической безопасности Украины и ЕС. Отметим, предстоящий визит федерального канцлера Германии в Украину станет вторым за последние четыре года. Предыдущий визит состоялся в августе 2014 года.