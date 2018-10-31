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Єврокомісар Хан відвідає Україну 9 листопада

Новини » Політика    31.10.2018 - 14:48
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)
Фото: Йоханнес Хан (flickr.com)

Хан відвідає Україну з офіційним візитом 9 листопада

Європейський комісар з питань європейської політики сусідства і розширення Йоханнес Хан відвідає Україну з офіційним візитом 9 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

На сайті Єврокомісії йдеться, що Хан відвідає Україну 9 листопада.

Єврокомісар Хан відвідає Україну 9 листопада

Нагадаємо, офіційний представник уряду Німеччини Ульріке Деммер заявила, що канцлер Німеччини Ангела Меркель 1 листопада 2018 року відвідає Україну. В рамках візиту в Київ Меркель проведе зустріч з президентом України Петром Порошенко. Відзначається, що в ході зустрічі планується обговорення реалізації мінських домовленостей та ситуації в зоні конфлікту на сході України

Крім того, планується обговорити питання європейської та євроатлантичної інтеграції України, а також зміцнення енергетичної безпеки України та ЄС. Зазначимо, що майбутній візит федерального канцлера Німеччини в Україну стане другим за останні чотири роки. Попередній візит відбувся в серпні 2014 року.

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