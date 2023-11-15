У Єврокомісії закликали Угорщину не купувати російські енергоресурси

Угорщина повинна активізувати зусилля для припинення закупівель російських енергоресурсів, які роблять країну вразливою для зловмисного впливу з боку Кремля

Про це заявила єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

Російський експортний газовий гігант "Газпром" оголосив минулого місяця, що він збільшить постачання природного газу до Угорщини цієї зими після переговорів у Пекіні між главою угорського уряду Віктором Орбаном і президентом Росії Володимиром Путіним.

"Навіть Угорщина знає, що, продовжуючи цю діяльність, вони надають Росії право маніпулювати їхнім ринком. Я знаю одного політичного лідера в Європі, який тисне руку цьому військовому злочинцю, і більше нікого", - заявила Сімсон.

Вона нагадала, що Європейський Союз істотно скоротив свою залежність від російського газу після вторгнення РФ в Україну. Єврокомісар також висловила жаль, що Угорщина та Росія підписали угоду щодо будівництва атомної електростанції "Пакш-2", який залежить від підтримки та ядерного палива з боку Москви.

Постачання російського газу до Європи

За підсумками 2022 року, Москва фактично втратила газовий ринок ЄС, і в Брюсселі не планують відновлювати закупівлі з території Росії.

На початку листопада міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомив, що Україна запропонувала ЄС рішення, як перестати залежати від російського ядерного палива та запровадити санкції, але результату поки що немає.

Кадрі Сімсон заявила, що Європейський Союз зможе пережити зиму без російського газу, якщо його постачання буде зупинено з боку Кремля.