В Еврокомиссии призвали Венгрию не покупать российские энергоресурсы
Венгрия должна активизировать усилия по прекращению закупок российских энергоресурсов, которые делают страну уязвимой для злонамеренного воздействия со стороны Кремля
Об этом заявила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.
Российский экспортный газовый гигант "Газпром" объявил в прошлом месяце, что он увеличит поставки природного газа в Венгрию этой зимой после переговоров в Пекине между главой венгерского правительства Виктором Орбаном и президентом России Владимиром Путиным.
"Даже Венгрия знает, что, продолжая эту деятельность, они предоставляют России право манипулировать их рынком. Я знаю одного политического лидера в Европе, который пожимает руку этому военному преступнику, и больше никого", - заявила Симсон.
Она напомнила, что Европейский Союз существенно сократил свою зависимость от российского газа после вторжения РФ в Украину. Еврокомиссар также выразила сожаление, что Венгрия и Россия подписали соглашение о строительстве атомной электростанции "Пакш-2", которое зависит от поддержки и ядерного топлива со стороны Москвы.
Поставка российского газа в Европу
По итогам 2022 года Москва фактически потеряла газовый рынок ЕС, и в Брюсселе не планируют возобновлять закупки с территории России.
В начале ноября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина предложила ЕС решение, как перестать зависеть от российского ядерного топлива и ввести санкции, но результата пока нет.
Кадри Симсон заявила, что Европейский Союз сможет пережить зиму без российского газа, если его поставки будут остановлены со стороны Кремля.
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