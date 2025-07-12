В Єврокомісії відреагували на нові тарифи Трампа: пригрозили "контрзаходами"

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на рішення президента США Дональда Трампа щодо 30%-вих тарифів на європейські товари. Вона заявила, що Європейський союз продовжить роботу над угодою із США, але водночас пригрозила "контрзаходами".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис фон дер Ляєн у X (Twitter).

"30% тариф на експорт з ЄС зашкодить бізнесу, споживачам та пацієнтам по обидва боки Атлантики. Ми продовжимо роботу над досягненням угоди до 1 серпня. Водночас ми готові захищати інтереси ЄС на основі пропорційних контрзаходів", - написала фон дер Ляєн.

Нагадаємо, що Трамп 12 липня оголосив, що вводить мита у 30% на всі товари, які постачають до США Європейський Союз та Мексика. Він заявив, що нібито існує "торгівельний дефіцит", який він хоче подолати за допомогою цих тарифів.

До цього інформагентство Bloomberg попереджало, що торгівельна угода між США та ЄС перебуває на межі зриву. Не вдалося домовитися щодо тарифів на аграрну продукцію та автомобілі.

Раніше цього тижня Трамп оголосив про введення нових тарифів для низки країн, включно з Японією, Південною Кореєю, Канадою і Бразилією. Крім того, він оголосив про 50% тариф на мідь. При цьому тарифи Трампа торкнулися навіть сусідньої з Україною Молдови. Сама ж Україна, до речі, відбулася "стандартним" 10%-вим митом.

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