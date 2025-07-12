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В Еврокомиссии отреагировали на новые тарифы Трампа: пригрозили "контрмерами"

Европа, Суббота 12 июля 2025 18:22
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В Еврокомиссии отреагировали на новые тарифы Трампа: пригрозили "контрмерами" Фото: президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Getty Images)
Автор: Антон Корж

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на решение президента США Дональда Трампа о 30%-ных тарифах на европейские товары. Она заявила, что Европейский союз продолжит работу над соглашением с США, но при этом пригрозила "контрмерами".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фон дер Ляйен в X (Twitter).

"30% тариф на экспорт из ЕС повредит бизнесу, потребителям и пациентам по обе стороны Атлантики. Мы продолжим работу над достижением соглашения до 1 августа. В то же время мы готовы защищать интересы ЕС на основе пропорциональных контрмер", - написала фон дер Ляйен.

Напомним, что Трамп 12 июля объявил, что вводит пошлины в 30% на все товары, которые поставляют в США Европейский Союз и Мексика. Он заявил, что якобы существует "торговый дефицит", который он хочет преодолеть с помощью этих тарифов.

До этого информагентство Bloomberg предупреждало, что торговое соглашение между США и ЕС находится на грани срыва. Не удалось договориться по тарифам на аграрную продукцию и автомобили.

Ранее на этой неделе Трамп объявил о введении новых тарифов для ряда стран, включая Японию, Южную Корею, Канаду и Бразилию. Кроме того, он объявил о 50% тарифе на медь. При этом тарифы Трампа коснулись даже соседней с Украиной Молдовы. Сама же Украина, кстати, отделалась "стандартной" 10%-ной пошлиной.

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