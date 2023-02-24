У Єврокомісії в річницю війни пообіцяли Україні "майбутнє єдності"

"Рік жорстокої російської агресії. Рік героїчного українського опору. Рік європейської солідарності. Попереду нас чекає майбутнє єдності. Ви боретеся за свободу, за демократію та за своє місце в Європейському Союзі. Ми будемо з вами стільки, скільки буде потрібно", - заявила Урсула.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленський вже звернувся до українців у річницю повномасштабного вторгнення військ Росії в Україну.

Додамо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний у річницю війни також зробив заяву. Він подякував також всім українцям, хто бореться і підтримує країну.

Про події у річницю російського вторгнення - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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