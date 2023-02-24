В Еврокомиссии в годовщину войны пообещали Украине "будущее единства"

"Год жестокой российской агрессии. Год героического украинского сопротивления. Год европейской солидарности. Впереди нас ждет будущее единства. Вы боретесь за свободу, за демократию и за свое место в Европейском Союзе. Мы будем с вами столько, сколько потребуется", - заявила Урсула.

Напомним, что президент Владимир Зеленский уже обратился к украинцам в годовщину полномасштабного вторжения войск России в Украину.

Добавим, Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в годовщину войны также сделал заявление. Он поблагодарил также всех украинцев, кто борется и поддерживает страну.

О событиях в годовщину российского вторжения - читайте в материале РБК-Украина.

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