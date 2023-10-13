У Єврокомісії поставили Туреччину перед вибором: вона з ЄС та НАТО чи з Росією та ХАМАСом

Туреччина має обрати сторону в міжнародній геополітиці. Анкара має зробити вибір між підтримкою ЄС, НАТО та їх цінностями чи підтримкою Росії, Ірану, ХАМАСу.

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Маргарітіс Схінас, пише РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini .

Він зазначив, що "з першого моменту (атаки ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, - ред.) усі 27 країн-членів ЄС одноголосно визнали право Ізраїлю на самооборону, засудили терористичну атаку і голосно заявили, що терору немає виправдання".

"Туреччина має обрати, на якому боці історії вона хоче бути: з нами - з Європейським Союзом, НАТО, нашими цінностями, духом Заходу, або з Москвою, Тегераном, ХАМАСом і Хезболлою", - підкреслив він, зазначивши що "відповідь має бути зрозумілою ".

Водночас він зазначив, що Туреччина є ключовим партнером для стабільності в Європі та регіоні у таких галузях, як міграція та торгівля. Але розкритикував той факт, що Анкара не бере участі в санкціях проти Росії.

Ситуація в Ізраїлі

Нагадаємо, 7 жовтня, бойовики ХАМАС із Сектору Газа атакували південь та центр Ізраїлю. По території Ізраїля було випущено тисячі ракет і снарядів. Незабаром Ізраїлю вдалося відновити контроль над усіма територіями, зайнятими терористами ХАМАСу.

В останні дні ЦАХАЛ завдав сотні ударів по об'єктах ХАМАС у Секторі Газа. Зокрема, було ліквідовано високопоставленого лідера угруповання "Палестинський ісламський джихад" Мусу Насіра.

10 жовтня президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий до "будь-якої форми посередництва" для приниження палестино-ізраїльської війни, у тому числі й у питанні обміну полоненими. А вже 12 жовтня Ердоган доручив уряду розпочати переговори з бойовиками ХАМАСа про звільнення полонених громадян Ізраїлю.