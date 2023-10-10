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Ердоган хоче стати посередником у війні Ізраїля та ХАМАС

Вівторок 10 жовтня 2023 03:36
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Ердоган хоче стати посередником у війні Ізраїля та ХАМАС Фото: президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що готовий до "будь-якої форми посередництва" для прининення палестино-ізраїльської війни, в тому числі, і в питанні обміну полоненими.

Про це він заявив після засідання уряду в Анкарі, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"Ми, як Туреччина, готові до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони… Ми продовжуємо наші інтенсивні дипломатичні контакти заради миру між Ізраїлем і Палестиною", - сказав Ердоган.

Ердоган закликав Ізраїль перестати обстрілювати Сектор Гази, а ХАМАС припинити атаки на цивільних.

"Навіть у війні присутні етикет і мораль. Сторони зобов'язані їх дотримуватися. Як ми завжди наголошуємо, у справедливому мирі немає переможених", - сказав турецький президент.

Напад ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня бойовики ХАМАС атакували Ізраїль зі сторони Сектору Газа. Вони захопили заручників, вбили кілька сотень цивільних та взяли під контроль деякі військові об'єкти. Вже ввечері ізраїльська армія (ЦАХАЛ) повернула під контроль більшу частину територій.

Після Ізраїль оголосив про "стан війни" та початок контртерористичної операції "Залізні мечі". Протягом перших двох діб після початку війни ЦАХАЛ вразив тисячі цілей у Секторі Гази. Але командування ізраїльської армії наголошує, що це був лише початок, оскільки ЦАХАЛ має намір знищити ХАМАС.

Більше про причини конфлікту в Ізраїлі читайте у матеріалі РБК-Україна.

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