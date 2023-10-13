В Еврокомиссии поставили Турцию перед выбором: она с ЕС и НАТО или с Россией и ХАМАСом

Турции предстоит выбрать сторону в международной геополитике. Анкара должна сделать выбор между поддержкой ЕС, НАТО и их ценностями или поддержкой России, Ирана, ХАМАСа.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, пишет РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini .

Он отметил, что "с первого момента (атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября, - ред.) все 27 стран-членов ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и громко заявили, что террору нет оправдания".

"Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами - с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада, или с Москвой, Тегераном, ХАМАСом и Хезболлой", - подчеркнул он, отметив что "ответ должен быть ясным".

В то же время он отметил, что Турция является ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе в таких областях, как миграция и торговля. Но раскритиковал тот факт, что Анкара не участвует в санкциях против России.

Ситуация в Израиле

Напомним, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Вскоре Израилю удалось восстановить контроль над всеми территориями, занятіми террористами ХАМАСа.

В последние дни ЦАХАЛ нанес сотни ударов по объектам ХАМАСа в Секторе Газа. В частности, был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки "Палестинский исламский джихад" Муса Насир. 10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к "любой форме посредничества" для унижения палестино-израильской войны, в том числе и в вопросе обмена пленными. А уже 12 октября Эрдоган поручил правительству начать переговоры с боевиками ХАМАСа об освобождении пленных граждан Израиля.