ua en ru
Пт, 13 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Еврокомиссии поставили Турцию перед выбором: она с ЕС и НАТО или с Россией и ХАМАСом

Пятница 13 октября 2023 09:49
UA EN RU
В Еврокомиссии поставили Турцию перед выбором: она с ЕС и НАТО или с Россией и ХАМАСом вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас (ekathimerini.com)
Автор: Наталия Гурковская

Турции предстоит выбрать сторону в международной геополитике. Анкара должна сделать выбор между поддержкой ЕС, НАТО и их ценностями или поддержкой России, Ирана, ХАМАСа.

Об этом заявил вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас, пишет РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Он отметил, что "с первого момента (атаки ХАМАСа на Израиль 7 октября, - ред.) все 27 стран-членов ЕС единогласно признали право Израиля на самооборону, осудили террористическую атаку и громко заявили, что террору нет оправдания".

"Турция должна выбрать, на какой стороне истории она хочет быть: с нами - с Европейским Союзом, НАТО, нашими ценностями, духом Запада, или с Москвой, Тегераном, ХАМАСом и Хезболлой", - подчеркнул он, отметив что "ответ должен быть ясным".

В то же время он отметил, что Турция является ключевым партнером для стабильности в Европе и регионе в таких областях, как миграция и торговля. Но раскритиковал тот факт, что Анкара не участвует в санкциях против России.

Ситуация в Израиле

Напомним, 7 октября, боевики ХАМАС из Сектора Газа атаковали юг и центр Израиля. По территории Израиля были выпущены тысячи ракет и снарядов. Вскоре Израилю удалось восстановить контроль над всеми территориями, занятіми террористами ХАМАСа.

В последние дни ЦАХАЛ нанес сотни ударов по объектам ХАМАСа в Секторе Газа. В частности, был ликвидирован высокопоставленный лидер группировки "Палестинский исламский джихад" Муса Насир. 10 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что готов к "любой форме посредничества" для унижения палестино-израильской войны, в том числе и в вопросе обмена пленными. А уже 12 октября Эрдоган поручил правительству начать переговоры с боевиками ХАМАСа об освобождении пленных граждан Израиля.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО ХАМАС Российская Федерация Израиль Иран Евросоюз Турция
NEWS
ВСУ продвинулись вблизь Бахмута и на западе Запорожской области: карты ISW
ВСУ продвинулись вблизь Бахмута и на западе Запорожской области: карты ISW
DAILY
Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Затяжная война или победа? Что будет на фронте в 2024 году и какие сценарии ждут Украину