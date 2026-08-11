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У Єврокомісії нагадали Польщі принципи ЄС після сплеску агресії проти українців

20:46 11.08.2026 Вт
2 хв
У Брюсселі засудили злочини на ґрунті ненависті та мову ворожнечі
aimg Марія Науменко
У Єврокомісії нагадали Польщі принципи ЄС після сплеску агресії проти українців Фото: українські біженці в Польщі (Getty Images)
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Українці в Польщі стали частіше звертатися до поліції через агресію. Єврокомісія заявила, що стежить за дотриманням норм ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідь Єврокомісії на запит "Радіо Свобода".

За даними Головного управління поліції Польщі, у першій половині 2026 року громадяни України подали на 30% більше скарг до поліції, ніж за аналогічний період минулого року.

"Європейська комісія засуджує будь-які форми злочинів на ґрунті ненависті та мови ворожнечі. Комісія й надалі підтримуватиме українців у зв’язку з агресивною війною Росії стільки, скільки буде потрібно", - заявив речник Єврокомісії.

В ЄК наголосили, що рівне ставлення, недискримінація та солідарність є базовими принципами ЄС.

Речник також нагадав, що Єврокомісія надає спеціальне фінансування країнам ЄС, які приймають українців.

Єврокомісія стежить за ситуацією в Польщі

"Комісія стежить за імплементацією Рамкового рішення в усіх державах-членах, зокрема в Польщі", - зазначив представник Єврокомісії.

Йдеться про Рамкове рішення ЄС щодо боротьби з расизмом та ксенофобією. Воно зобов'язує держави-члени криміналізувати мову ворожнечі та публічне підбурювання до насильства, зокрема за ознакою національного або етнічного походження.

Крім того, країни ЄС повинні враховувати расистський або ксенофобський мотив як обтяжувальну обставину під час розгляду інших кримінальних правопорушень.

У ЄС посилили захист жертв злочинів

Окремо в Єврокомісії звернули увагу на оновлення правил щодо захисту потерпілих. За словами речника, нещодавно ухвалений перегляд Директиви про права потерпілих посилює права, підтримку та захист жертв злочинів, зокрема тих, що скоєні на ґрунті ненависті.

"Держави-члени мають оперативно перенести посилені положення оновленої Директиви до національного законодавства та забезпечити їхнє ефективне застосування", - додав він.

Нагадуємо, за оновленими даними Євростату, у червні кількість українців під тимчасовим захистом у Польщі скоротилася на 6 335 осіб, або 0,7%.

Водночас Польща залишається однією з країн ЄС, де перебуває найбільше українців. Станом на кінець червня там під тимчасовим захистом були 961 170 громадян України.

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Україна Польща Єврокомісія
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