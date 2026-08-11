В Еврокомиссии напомнили Польше принципы ЕС после всплеска агрессии против украинцев

Украинцы в Польше стали чаще обращаться в полицию из-за агрессии. Еврокомиссия заявила, что следит за соблюдением норм ЕС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ответ Еврокомиссии на запрос " Радио Свобода ".

По данным Главного управления полиции Польши, в первой половине 2026 года граждане Украины подали на 30% больше жалоб в полицию, чем за аналогичный период в прошлом году.

"Европейская комиссия осуждает любые формы преступлений на почве ненависти и языка вражды. Комиссия и дальше будет поддерживать украинцев в связи с агрессивной войной России столько, сколько потребуется", - заявил спикер Еврокомиссии.

В ЕК подчеркнули, что равное отношение, недискриминация и солидарность являются базовыми принципами ЕС.

Спикер также напомнил, что Еврокомиссия предоставляет специальное финансирование странам ЕС, которые принимают украинцев.

Еврокомиссия следит за ситуацией в Польше

"Комиссия следит за имплементацией Рамочного решения во всех государствах-членах, в частности, в Польше", - отметил представитель Еврокомиссии.

Речь идет о Рамочном решении ЕС по борьбе с расизмом и ксенофобией. Оно обязывает государства-члены криминализировать язык вражды и публичное подстрекательство к насилию, в частности, по признаку национального или этнического происхождения.

Кроме того, страны ЕС должны учитывать расистский или ксенофобский мотив как отягчающее обстоятельство при рассмотрении других уголовных правонарушений.

В ЕС усилили защиту жертв преступлений

Отдельно в Еврокомиссии обратили внимание на обновление правил защиты пострадавших. По словам спикера, недавно принятый пересмотр Директивы о правах потерпевших усиливает права, поддержку и защиту жертв преступлений, в том числе совершенных на почве ненависти.

"Государства-члены должны оперативно перенести усиленные положения обновленной Директивы в национальное законодательство и обеспечить их эффективное применение", - добавил он.