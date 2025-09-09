Єврокомісія затвердила попередні суми кредитів в рамках механізму SAFE
У ромках механізму SAFE (Security Action for Europe) Європейська комісія затвердила конкретні суми кредитів на оборонне виробництво, які виділятимуться 19 країнам-членам ЄС, що подали відповідні заявки.
Як передає РБК-Україна, про це повідомив європейський комісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс у соцмережі Х.
"Сьогодні Колегія єврокомісарів погодила попередній розподіл оборонних позик SAFE у розмірі 150 млрд євро для 19 держав-членів. Це європейський успіх, який допоможе державам-членам ЄС зміцнити оборонну готовність ЄС та стимулювати спільні закупівлі наче "Великий вибух". Ми вступаємо у фазу реалізації!" - написав Кубілюс.
На сайті Єврокомісії опублікована інформація щодо попереднього розподілу коштів SAFE для кожної країни-члена, яка подала заявку:
- Бельгія - 8 340 027 698 євро;
- Болгарія - 3 261 700 000 євро;
- Хорватія - 1 700 000 000 євро;
- Кіпр - 1 181 503 924 євро;
- Чехія - 2 060 000 000 євро;
- Данія - 46 796 822 євро;
- Естонія - 2 660 932 171 євро;
- Фінляндія - 1 000 000 000 євро;
- Франція - 16 216 720 524 євро;
- Греція - 787 669 283 євро;
- Угорщина - 16 216 720 524 євро;
- Італія - 14 900 000 000 євро;
- Латвія - 5 680 431 322 євро;
- Литва - 6 375 487 840 євро;
- Польща - 43 734 100 805 євро;
- Португалія - 5 841 179 332 євро;
- Румунія - 16 680 055 394 євро;
- Словаччина - 2 316 674 361 євро;
- Іспанія - 1 000 000 000 євро.
За даними Єврокомісії, SAFE знаменує собою новий розділ у співпраці ЄС із довіреними третіми країнами.
З самого початку Україна та країни ЄЕЗ-ЄАВТ братимуть участь у програмі на рівних умовах з державами-членами ЄС. Це включає право на спільні закупівлі та закупівлі у власного ВПК.
Зазначається, що хоча лише держави-члени можуть отримати позики SAFE, наступні країни можуть брати участь у спільних закупівлях:
- країни, що вступають до ЄС, країни-кандидати та потенційні кандидати;
- країни, які підписали Партнерство у сфері безпеки та оборони з ЄС, такі як Албанія, Канада, Японія, Молдова, Північна Македонія, Норвегія, Південна Корея та Велика Британія.
Для розширення участі та права на участь можуть бути укладені додаткові двосторонні або багатосторонні угоди.
Механізм SAFE
Механізм SAFE (Security Action for Europe) - це нова фінансова ініціатива Європейського Союзу, ухвалена 27 травня 2025 року, спрямована на зміцнення оборонної промисловості та підвищення готовності ЄС до захисту своїх інтересів.
У рамках SAFE передбачено виділення до 150 мільярдів євро у вигляді довгострокових кредитів для країн-членів ЄС, України та інших партнерів, зацікавлених у спільних оборонних проєктах.
Також SAFE передбачає можливість замовлення зброї для країн ЄС на українських підприємствах.
Нагадаємо, нещодавно президент України Володимир Зеленський повідомив, що Хорватія надасть українським захисникам нову допомогу. Це відбудеться в рамках механізму SAFE.