Еврокомиссия утвердила предварительные суммы кредитов в рамках механизма SAFE
В рамках механизма SAFE (Security Action for Europe) Европейская комиссия утвердила конкретные суммы кредитов на оборонное производство, которые будут выделяться 19 странам-членам ЕС, подавшим соответствующие заявки.
Как передает РБК-Украина, об этом сообщил европейский комиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс в соцсети Х.
"Сегодня Коллегия еврокомиссаров согласовала предварительное распределение оборонных займов SAFE в размере 150 млрд евро для 19 государств-членов. Это европейский успех, который поможет государствам-членам ЕС укрепить оборонную готовность ЕС и стимулировать совместные закупки как "Большой взрыв". Мы вступаем в фазу реализации!" - написал Кубилюс.
На сайте Еврокомиссии опубликована информация о предварительном распределении средств SAFE для каждой страны-члена, которая подала заявку:
- Бельгия - 8 340 027 698 евро;
- Болгария - 3 261 700 000 евро;
- Хорватия - 1 700 000 000 евро;
- Кипр - 1 181 503 924 евро;
- Чехия - 2 060 000 000 евро;
- Дания - 46 796 822 евро;
- Эстония - 2 660 932 171 евро;
- Финляндия - 1 000 000 000 евро;
- Франция - 16 216 720 524 евро;
- Греция - 787 669 283 евро;
- Венгрия - 16 216 720 720 524 евро;
- Италия - 14 900 000 000 евро;
- Латвия - 5 680 431 322 евро;
- Литва - 6 375 487 840 евро;
- Польша - 43 734 100 805 евро;
- Португалия - 5 841 179 332 евро;
- Румыния - 16 680 055 394 евро;
- Словакия - 2 316 674 361 евро;
- Испания - 1 000 000 000 евро.
По данным Еврокомиссии, SAFE знаменует собой новый раздел в сотрудничестве ЕС с доверенными третьими странами.
С самого начала Украина и страны ЕЭЗ-ЕАСТ будут участвовать в программе на равных условиях с государствами-членами ЕС. Это включает право на совместные закупки и закупки у собственного ВПК.
Отмечается, что хотя только государства-члены могут получить займы SAFE, следующие страны могут участвовать в совместных закупках:
- страны, вступающие в ЕС, страны-кандидаты и потенциальные кандидаты;
- страны, подписавшие Партнерство в сфере безопасности и обороны с ЕС, такие как Албания, Канада, Япония, Молдова, Северная Македония, Норвегия, Южная Корея и Великобритания.
Для расширения участия и права на участие могут быть заключены дополнительные двусторонние или многосторонние соглашения.
Механизм SAFE
Механизм SAFE (Security Action for Europe) - это новая финансовая инициатива Европейского Союза, принятая 27 мая 2025 года, направленная на укрепление оборонной промышленности и повышение готовности ЕС к защите своих интересов.
В рамках SAFE предусмотрено выделение до 150 миллиардов евро в виде долгосрочных кредитов для стран-членов ЕС, Украины и других партнеров, заинтересованных в совместных оборонных проектах.
Также SAFE предусматривает возможность заказа оружия для стран ЕС на украинских предприятиях.
Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Хорватия предоставит украинским защитникам новую помощь. Это произойдет в рамках механизма SAFE.