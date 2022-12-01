Еврокомиссия предложила снизить потолок цен на российскую нефть, - WSJ

Европейская комиссия обратилась к 27 государствам-членам ЕС с предложением утвердить потолок цен на российскую нефть в размере 60 долларов за баррель. Ранее обсуждался потолок в диапазоне 65-70 долларов.

По данным источника издания, высокопоставленные чиновники стран-членов блока начали обсуждение предложения в четверг днем.

Все 27 государств-членов должны одобрить уровень предельной цены или может быть согласован другой уровень. "Но члены в значительной степени объединились вокруг потолка в 60 долларов за баррель до такой степени, что комиссия считает, что может заключить сделку на этом уровне", - отмечает издание.

Ограничение цен является частью попытки Запада сократить нефтяные доходы Кремля, сохраняя при этом стабильные мировые поставки нефти и избегая роста цен на энергоносители. С его помощью "Большая семерка" и Австралия намерены запретить предоставление морских услуг для поставок российской нефти, если сырая нефть не продается по цене или ниже ее.

G7 все еще должна утвердить цену, чтобы она вступила в силу, и группа может не сразу согласиться с решением ЕС. В соответствии с этой системой, компании, поставляющие российскую нефть, по-прежнему смогут получить доступ к страховым и брокерским услугам ЕС, если они продают нефть по цене или ниже предельной цены.

Ограничение должно вступить в силу 5 декабря, когда вступит в силу отдельное эмбарго ЕС на импорт сырой нефти российскими судами. Официальные лица США были обеспокоены тем, что эмбарго в сочетании с угрозой прекращения страхования ЕС и других услуг для судов, перевозящих российскую нефть, может привести к росту цен на нефть, что принесет новые доходы военной машине Кремля. Ограничение цен было создано как способ позволить российской нефти насытить мировые рынки, не давая Москве полной выгоды от ее продаж.

Ограничение приведет к тому, что цены на российскую нефть будут значительно ниже международного эталона Brent, который в четверг торгуется на уровне чуть менее 88 долларов за баррель. Российская нефть торгуется со значительным дисконтом к ней, но поскольку многие покупатели вообще избегают ее, прозрачность цен становится более сложной.

В некоторых случаях российская нефть уже торгуется ниже 60 долларов за баррель. По данным Argus Media, который оценивает цены на товарных рынках, российская нефть марки Urals стоила 48 долларов за баррель при экспорте из балтийского порта Приморск в среду.