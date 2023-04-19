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Єврокомісія запропонувала виділити фермерам 100 млн євро підтримки через продукцію з України

Фото: голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Глава Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала виділити додатково 100 мільйонів євро на підтримку фермерів ЄС, щоб розрядити обстановку навколо українського зерна.

Про це заявила прес-секретар Єврокомісії Дана Спінант, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Verslo zinios.

Вона заявила, що лідер ЄС у листі до п'яти урядів країн Східної Європи запропонувала новий пакет допомоги в розмірі 100 млн євро для підтримки найбільш постраждалих фермерів. Це буде доповненням до пакета в 56 млн євро, оголошеного минулого місяця для фермерів Польщі, Румунії та Болгарії.

Фон дер Ляєн також запропонувала вжити "превентивних заходів відповідно до чинних торговельних правил" щодо деяких зернових культур, таких як соняшник і ріпак.

Оскільки Польща, Угорщина, Болгарія та Словаччина заборонили імпорт українського зерна та інших продуктів харчування і занепокоєні їхнім впливом на місцеві ціни, Брюссель поспішив знайти рішення проблеми невдоволення.

Український експорт зерна йде транзитом через Європейський союз в інші країни відтоді, як вторгнення РФ заблокувало традиційні маршрути через Чорне море в зруйнованій війною країні.

Однак логістичні проблеми призвели до накопичення запасів і зниження цін, спричинивши протести місцевих фермерів, які також порушують питання безпеки продуктів харчування.

Нагадаємо, 15 квітня Польща заборонила ввезення зерна з України. Про це оголосив голова правлячої партії "Право і справедливість" Ярослав Качинський, яка останнім часом почала втрачати популярність.

При цьому 18 квітня Україна домовилася з Польщею про відновлення транзиту зерна. Але заборона на імпорт залишилася чинною.

Більш детально про те, чим Польщі не потрапило зерно з України, можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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