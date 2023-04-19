Еврокомиссия предложила выделить фермерам 100 млн евро поддержки из-за продукции из Украины

Она заявила, что лидер ЕС в письме пяти правительствам стран Восточной Европы предложила новый пакет помощи в размере 100 млн евро для поддержки наиболее пострадавших фермеров. Это будет дополнением к пакету в 56 млн евро, объявленному в прошлом месяце для фермеров Польши, Румынии и Болгарии.

Фон дер Ляйен также предложила принять "превентивные меры в соответствии с действующими торговыми правилами" в отношении некоторых зерновых культур, таких как подсолнечник и рапс.

Поскольку Польша, Венгрия, Болгария и Словакия запретили импорт украинского зерна и других продуктов питания и обеспокоены их влиянием на местные цены, Брюссель поспешил найти решение проблемы недовольства.

Украинский экспорт зерна идет транзитом через Европейский союз в другие страны с тех пор, как вторжение РФ заблокировало традиционные маршруты через Черное море в разрушенной войной стране.

Однако логистические проблемы привели к накоплению запасов и снижению цен, вызвав протесты местных фермеров, которые также поднимают вопросы безопасности продуктов питания.

Напомним, 15 апреля Польша запретила ввоз зерна из Украины. Об этом объявил глава правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, которая в последнее время начала терять популярность.

При этом 18 апреля Украина договорилась с Польшей о возобновлении транзита зерна. Но запрет на импорт остался в силе.

Более детально о том, чем Польше не угодило зерно из Украины, можете узнать в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.