Єврокомісія запропонувала новий механізм обмеження цін на газ, - Reuters

Відповідно до пропозиції, яка має бути погоджена з урядами ЄС, Європейському агентству зі співробітництва органів регулювання енергетики (ACER) буде доручено встановити до 23 березня контрольну ціну на скраплений природний газ, який купує ЄС.

Єврокомісія рекомендує потенційне втручання у ціну нідерландської програми передачі прав власності (TTF), яка широко використовується в Європі для контрактів та хеджування.

Виконавчий орган ЄС "у крайньому випадку" запропонує встановити ринкову "динамічну" ціну, за якою угоди з природним газом можуть здійснюватися на спотовому ринку TTF за певних умов.

У проекті йдеться про те, що ці заходи не повинні вплинути на надійність поставок, призвести до збільшення споживання газу чи вплинути на впорядковане функціонування ринків енергетичних похідних.

У разі згоди уряду ЄС, обмеження триватимуть не більше трьох місяців.

Інші центри торгівлі газом ЄС будуть прив'язані до скоригованої спотової ціни TTF через динамічний ціновий коридор.

У проекті пропозиції Єврокомісії також йдеться про те, що торгові майданчики ЄС мають до 31 січня встановити межу ступеня, в якому енергетичні деривативи з найближчим місяцем постачання можуть рухатися вгору або вниз протягом одного дня.

Ці пропозиції мають бути схвалені урядами ЄС. Він їх сперечаються вже більше місяця з того часу, як на початку вересня Єврокомісія вперше запропонувала обмежити ціну лише на російський газ.

Члени ЄС, такі як Німеччина, Австрія та Нідерланди, заявили, що цінові обмеження можуть призвести до нестачі газу та не стимулювати енергозбереження.

Інші підтримали широкі межі цін. Бельгія, Греція, Італія та Польща хочуть цінового коридору для оптових угод, що означало б ціновий діапазон із центральним значенням нижчим від ринкової ціни.

Лідери ЄС мають намір обговорити варіанти цього тижня.

Пропозиція Єврокомісії також включає ідею спільних закупівель газу, механізм солідарності, що дозволяє уникнути різких перепадів у поставках по всьому блоку, і прагнення знизити попит на газ.