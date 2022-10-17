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Еврокомиссия предложила новый механизм ограничения цен на газ, - Reuters

Фото: цены на газ в Европейском союзе будут ограничены (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Еврокомиссия намерена предложить на этой неделе механизм "динамического" потолка цен на природный газ в Европейском Союзе и обязательные ограничения на колебания цен в течение одного дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В соответствии с предложением, которое должно быть согласовано с правительствами ЕС, Европейскому агентству по сотрудничеству органов регулирования энергетики (ACER) будет поручено установить до 23 марта контрольную цену на сжиженный природный газ, который покупает ЕС.

Еврокомиссия рекомендует потенциальное вмешательство в цену нидерландской программы передачи прав собственности (TTF), которая широко используется в Европе для контрактов и хеджирования.

Исполнительный орган ЕС "в крайнем случае" предложит установить рыночную "динамическую" цену, по которой сделки с природным газом могут осуществляться на спотовом рынке TTF при определенных условиях.

В проекте говорится, что эти меры не должны повлиять на надежность поставок, привести к увеличению потребления газа или повлиять на упорядоченное функционирование рынков энергетических производных.

В случае согласия правительства ЕС ограничения продлятся не более трех месяцев.

Другие центры торговли газом ЕС будут привязаны к скорректированной спотовой цене TTF через динамический ценовой коридор.

В проекте предложения Еврокомиссии также говорится, что торговые площадки ЕС должны до 31 января установить предел степени, в которой энергетические деривативы с ближайшим месяцем поставки могут двигаться вверх или вниз в течение одного дня.

Эти предложения должны быть одобрены правительствами ЕС. Он них спорят уже более месяца с тех пор, как в начале сентября Еврокомиссия впервые предложила ограничить цену только на российский газ.

Члены ЕС, такие как Германия, Австрия и Нидерланды, заявили, что ценовые ограничения могут привести к нехватке газа и не стимулировать энергосбережение.

Другие поддержали широкие пределы цен. Бельгия, Греция, Италия и Польша хотят ценового коридора для оптовых сделок, что означало бы ценовой диапазон с центральным значением ниже рыночной цены.

Лидеры ЕС намерены обсудить варианты на этой неделе.

Предложение Еврокомиссии также включает в себя идею совместных закупок газа, механизм солидарности, позволяющий избежать резких перепадов в поставках по всему блоку, и стремление снизить спрос на газ.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон выступает за европейский механизм ограничения цены на газ, используемый для производства электроэнергии.

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Цена на газ