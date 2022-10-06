Макрон має намір переконати ЄС ввести стелю цін на газ вже цього місяця

Президент Франції Еммануель Макрон виступає за європейський механізм обмеження ціни на газ, який використовується для виробництва електроенергії. Він планує переконати у необхідності всіх країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BFMTV .

Макрон запевнив, що "переконає інших європейців" не пізніше засідання Європейської ради 20 та 21 жовтня у Брюсселі.

"Ми збираємося впровадити систему, відповідно до якої на газ, який ми використовуємо для виробництва електроенергії, буде встановлено на стелю цін, що дозволить знизити ціну на електроенергію, що виробляється", - заявив він.

За словами Макрона, це сприятиме тому, щоб до "кінця жовтня, початку листопада" ціни знаходилися "в районі, який є набагато прийнятнішим і розумнішим".

Європейська комісія заявила в середу, що готова розглянути обмеження цін на газ на європейському ринку, щоб упоратися зі зростанням рахунків за електроенергію, спричиненим війною Росії проти України. Більшість європейських держав, включаючи Францію. Італію та Польщу - за такий механізм. Євросоюз має обговорити це днями на неформальному саміті у Празі.

Німеччина, яка була найбільш залежною від російського газу країною та інші європейські держави поки що відкинули ідею стелі цін на оптовому ринку газу.

"Окрім цього, ми збираємося запровадити європейські механізми фінансування солідарності, як ми це зробили під час кризи COVID, щоб запобігти вибуху європейського ринку в цій кризі", - сказав Макрон.