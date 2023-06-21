Єврокомісія запропонувала країнам ЄС покрити 45% дефіциту України до 2027 року

Як відзначила президент Єврокомісії, Європейський союз бажає поєднати українські реформи з європейськими інвестиціями. На кожен крок України назустріч союзу - ЄС повинен зробити крок у відповідь.

"Вчора Європейська комісія запропонувала створити новий Інструмент для України в межах бюджету Європейського союзу. Він забезпечить постійну фінансову підтримку до 2027 року", - відзначила фон дер Ляєн.

За її словами, інструмент фінансуватиметься трьома способами:

за рахунок грантів з бюджету ЄС;

за рахунок позик, залучених на ринках капіталу;

за рахунок надходжень від заморожених російських активів.

"До 2027 року фіскальний дефіцит України становить близько 60 мільярдів євро. Потреба у швидкому відновленні становить близько 50 мільярдів євро. Це становить загалом 110 мільярдів євро до 2027 року, які не покриті. Тому вчора я запропонувала країнам ЄС покрити 45% цього розриву - загалом це 50 мільярдів євро для України", - розповіла Урсула фон дер Ляєн.

Конференція у Лондоні з питань відновлення України

У Лондоні відбувається конференція, присвячена відновленню України. У заході беруть участь понад тисяча представників з 61 країни, включаючи високопосадовців, представників неурядових організацій, бізнес-лідерів і підприємців.

Серед виступаючих на конференції присутні президент Єврокомісії, Урсула фон дер Ляєн, держсекретар США, Ентоні Блінкен, президент України, Володимир Зеленський, голова уряду України, Денис Шмигаль, а також прем'єр-міністр Великої Британії, Ріші Сунак.

Під час конференції обговорюються реформи, необхідні для післявоєнного відновлення України, стимулювання торгівлі та інвестицій, а також відновлення людського капіталу. Окрема увага приділяється енергетичному відновленню країни та розмінуванню.