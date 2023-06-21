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Еврокомиссия предложила странам ЕС покрыть 45% дефицита Украины к 2027 году

Фото: Урсула фон дер Ляен, президент Европейской комиссии (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

К 2027 году Украина должна возместить 110 млрд евро. Странам ЕС предложено "взять на себя" 45% разрыва.

Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен во время Конференции по вопросам восстановления Украины, сообщает РБК-Украина.

Как отметила президент Еврокомиссии, Европейский союз желает совместить украинские реформы с европейскими инвестициями. На каждый шаг Украины навстречу союзу - ЕС должен сделать шаг в ответ.

"Вчера Европейская комиссия предложила создать новый Инструмент для Украины в рамках бюджета Европейского союза. Он обеспечит постоянную финансовую поддержку до 2027 года", - отметила фон дер Ляйен.

По ее словам, инструмент будет финансироваться тремя способами:

  • за счет грантов из бюджета ЕС;
  • за счет займов, привлеченных на рынках капитала;
  • за счет поступлений от замороженных российских активов.

"К 2027 году фискальный дефицит Украины составляет около 60 миллиардов евро. Потребность в быстром восстановлении составляет около 50 миллиардов евро. Это составляет в целом 110 миллиардов евро до 2027 года, которые не покрыты. Поэтому вчера я предложила странам ЕС покрыть 45% этого разрыва - в целом это 50 миллиардов евро для Украины", - рассказала Урсула фон дер Ляйен.

Конференция в Лондоне по восстановлению Украины

В Лондоне проходит конференция, посвященная восстановлению Украины. В мероприятии принимают участие более тысячи представителей из 61 страны, включая чиновников, представителей неправительственных организаций, бизнес-лидеров и предпринимателей.

Среди выступающих на конференции присутствуют президент Еврокомиссии, Урсула фон дер Ляен, госсекретарь США, Энтони Блинкен, президент Украины, Владимир Зеленский, глава правительства Украины, Денис Шмыгаль, а также премьер-министр Великобритании, Риши Сунак.

На конференции обсуждаются реформы, необходимые для послевоенного восстановления Украины, стимулирования торговли и инвестиций, а также восстановления человеческого капитала. Особое внимание уделяется энергетическому восстановлению страны и разминированию.

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