Імпорт зерна з України. Єврокомісія закликала три країни ЄС до конструктивності

Єврокомісія закликала Польщу, Угорщину та Словаччину до конструктивності після того, як вони в односторонньому порядку заявили, що продовжать заборону на імпорт зерна з України, попри рішення ЄС про припинення дії заборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Ми знаємо про заяви деяких держав-членів щодо односторонніх заходів. Наразі важливо, щоб усі країни працювали в дусі компромісу і вели конструктивну взаємодію", - заявила представниця Єврокомісії.

Вона зазначила, що Єврокомісія зосереджена на запровадженні нової системи для імпорту українського зерна.

"Наразі ми зосереджені на тому, щоб ввести в дію і змусити працювати нову систему, про яку щойно було оголошено", - сказала представниця ЄК, додавши, що в понеділок відбудеться зустріч із представниками всіх зацікавлених країн ЄС, яка дасть можливість обговорити це питання детальніше.

Ембарго на імпорт зерна з України

Україна була одним із провідних світових експортерів зерна до того, як 2022 року вторгнення Росії скоротило її можливості з доставки сільськогосподарської продукції на світові ринки через порти Чорного моря. Відтоді українські фермери покладаються на експорт зерна через сусідні країни.

Однак наплив зернових і олійних культур у сусідні країни вплинув на доходи місцевих фермерів і призвів до того, що уряди заборонили імпорт сільськогосподарської продукції з України.

У травні ЄС, щоб запобігти одностороннім діям окремих країн, запровадив власну заборону на імпорт з України в сусідні країни. Згідно із забороною ЄС, Україні дозволялося експортувати продукцію через ці країни за умови, що вона продаватиметься в інших країнах.

У п'ятницю ЄС дозволив скасувати цю заборону після того, як Україна пообіцяла вжити заходів щодо посилення контролю за експортом до сусідніх країн. У той же день Польща, Словаччина та Угорщина оголосили про збереження власних обмежень на імпорт українського зерна, попри рішення Єврокомісії.

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