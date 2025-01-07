Єврокомісія закликала Придністров'я прийняти допомогу Молдови

Що трапилося в Придністровʼї

З початку 2025 року Україна офіційно зупинила транзит російського природного газу. Це рішення також означало припинення постачання газу до кількох країн-членів Європейського Союзу (ЄС), а також до невизнаного Придністров'я.

Ситуація ускладнилася тим, що Молдова відмовилася виконувати умови Росії для забезпечення постачання газу до Придністров'я альтернативними шляхами через Балканський регіон. У відповідь на це 28 грудня 2024-го російська "Газпром офіційно заявив, що з початку січня 2025 року припиняє поставки газу до Придністров’я.

Через це у самопроголошеному Придністров'ї також було припинено подачу тепла та гарячої води до житлових будинків. Наразі газ використовується лише для приготування їжі, зокрема в багатоквартирних будинках.

Зокрема в Придністров'ї також нещодавно діяли віялові відключення світла, оскільки рівень споживання перевищив рівень генерації.

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