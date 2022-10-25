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Єврокомісія закликає європейський бізнес підтримати енергетичний сектор України

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Вівторок 25 жовтня 2022 21:47
Єврокомісія закликає європейський бізнес підтримати енергетичний сектор України Фото: єврокомісар з питань енергетики Кадрі Сімсон (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Уряди та приватні компанії Європейського Союзу мають пожертвувати більше грошей на обладнання для енергетичного сектору України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єврокомісара з питань енергетики Кадрі Сімсон.

"Останні ракетні обстріли РФ України були спрямовані проти енергетичної інфраструктури й спричинили значні руйнування. 30% українського обладнання, як-то трансформатори, запобіжники й лінії електропередач, було знищено, що призвело до масових відключень електроенергії", - заявила Сімсон.

Сімсон додала, що Європейському союзу треба швидко відреагувати, аби пошкоджену інфраструктуру в Україні було замінено. Також вона нагадала, що раніше було створено фонд підтримки енергосистеми України. Він зібрав 20,5 мільйона євро, а ще 10 мільйонів євро допомоги надали приватні компанії.

"На кону захист і добробут тисяч і десятків тисяч домогосподарств, людей із вразливих груп населення, дітей і літніх людей на тлі зими, що наближається", - додала Сімсон.

Нагадаємо, що Німеччина фінансово підтримає українські об’єкти критичної інфраструктури.

Також президент Володимир Зеленський закликав партнерів України створити новий формат допомоги України - "фінансовий Рамштайн".

Європейський союз має продовжувати надавати фінансову допомогу Україні. Якщо не зробити цього зараз, у майбутньому це коштуватиме країнам ЄС дорожче.

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