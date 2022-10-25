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Еврокомиссия призывает европейский бизнес поддержать энергетический сектор Украины

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Вторник 25 октября 2022 21:47
Еврокомиссия призывает европейский бизнес поддержать энергетический сектор Украины Фото: еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительства и частные компании Европейского Союза должны пожертвовать больше денег на оборудование для энергетического сектора Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.

"Последние ракетные обстрелы РФ Украины были направлены против энергетической инфраструктуры и повлекли за собой значительные разрушения. 30% украинского оборудования, как трансформаторы, предохранители и линии электропередач, были уничтожены, что привело к массовым отключениям электроэнергии", - заявила Симсон.

Симсон добавила, что Европейскому союзу нужно быстро отреагировать, чтобы поврежденная инфраструктура в Украине была заменена. Также она напомнила, что ранее создан фонд поддержки энергосистемы Украины. Он собрал 20,5 миллионов евро, а еще 10 миллионов евро помощи оказали частные компании.

"На кону защита и благосостояние тысяч и десятков тысяч домохозяйств, людей из уязвимых групп населения, детей и пожилых людей на фоне приближающейся зимы", - добавила Симсон.

Напомним, что Германия финансово поддержит украинские объекты критической инфраструктуры.

Также президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины создать новый формат помощи Украины - "финансовый Рамштайн".

Европейский союз должен продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Если этого не сделать сейчас, в будущем это будет стоить странам ЕС дороже.

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