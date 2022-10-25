Еврокомиссия призывает европейский бизнес поддержать энергетический сектор Украины
Правительства и частные компании Европейского Союза должны пожертвовать больше денег на оборудование для энергетического сектора Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление еврокомиссара по энергетике Кадри Симсон.
"Последние ракетные обстрелы РФ Украины были направлены против энергетической инфраструктуры и повлекли за собой значительные разрушения. 30% украинского оборудования, как трансформаторы, предохранители и линии электропередач, были уничтожены, что привело к массовым отключениям электроэнергии", - заявила Симсон.
Симсон добавила, что Европейскому союзу нужно быстро отреагировать, чтобы поврежденная инфраструктура в Украине была заменена. Также она напомнила, что ранее создан фонд поддержки энергосистемы Украины. Он собрал 20,5 миллионов евро, а еще 10 миллионов евро помощи оказали частные компании.
"На кону защита и благосостояние тысяч и десятков тысяч домохозяйств, людей из уязвимых групп населения, детей и пожилых людей на фоне приближающейся зимы", - добавила Симсон.
Напомним, что Германия финансово поддержит украинские объекты критической инфраструктуры.
Также президент Владимир Зеленский призвал партнеров Украины создать новый формат помощи Украины - "финансовый Рамштайн".
Европейский союз должен продолжать оказывать финансовую помощь Украине. Если этого не сделать сейчас, в будущем это будет стоить странам ЕС дороже.
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