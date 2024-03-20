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Єврокомісія виплатила перший транш Києву з пакета допомоги у 50 млрд євро, - Боррель

Фото: голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

Європейська комісія виплатила перший транш допомоги у рамках Українського фонду на загальну суму 50 млрд євро. Наразі було переведено 4,5 млрд євро.

Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-конференцію.

"Сьогодні ми зробили першу виплату 4,5 млрд євро з Українського фонду допомоги в розмірі 50 млрд євро, щоб підтримати відновлення, реконструкцію та модернізацію України", - заявив він. 

При цьому Боррель додав, що завтра Європейська рада обговорюватиме, як далі прискорити український вступ до ЄС. 

Разом з тим Європейський комісар з питань розширення та сусідства Олівер Варгеї заявив, що наступний транш буде у квітні. 

"Скоро буде наступний транш. У квітні вже", - заявив він. 

Програма Ukraine Facility

28 лютого Рада ЄС остаточно схвалила програму Ukraine Facility, в рамках якої Україні нададуть до 2027 року 50 млрд євро довгострокових кредитів.

Крім того, Україна та ЄС 12 березня підписали угоду про перехідне фінансування для України. Загальний обсяг передбачених пільгових коштів - 6 млрд євро. Перший платіж у розмірі 4,5 млрд євро надійде до державного бюджету України вже у березні без умов. Решту - 1,5 млрд євро - Україна зможе отримати у квітні 2024 року після оцінки Європейською комісією виконаних індикаторів.

Як повідомляло РБК-Україна, інструмент контролю за використанням коштів ЄС для України за чотирирічною програмою Ukraine Facility на 50 млрд євро матиме три рівні.

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