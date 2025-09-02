Єврокомісія відреагувала на заяви Фіцо для Путіна: не представляє ЄС у Китаї

Зустріч Путіна та Фіцо у Китаї

Нагадаємо, сьогодні 2 вересня словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо провів переговори з російським диктатором Володимир Путіним у Китаї, де той перебуває з чотириденним візитом.

Під час зустрічі з очільником Кремля Фіцо заявив, що Братислава "дуже жорстко" реагує на українські атаки на нафтопровід "Дружба".

Він стверджує, що "порушить це питання" на майбутній зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю в Ужгороді.

Варто зауважити, що Фіцо - єдиний з лідерів країн-членів ЄС, присутній у Пекіні.