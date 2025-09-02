Єврокомісія відреагувала на заяви Фіцо для Путіна: не представляє ЄС у Китаї

Європейська комісія відреагувала на візит прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо до Китаю. У Брюсселі заявили, що він не представляє Європейський Союз у Пекіні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Під час щоденного брифінгу представників Єврокомісії журналісти запитали, чи може Фіцо виступати від імені ЄС. Речник відповів коротко: "Ні".
На уточнення щодо заяв словацького прем'єра, зокрема його коментарів для президента РФ Володимира Путіна та інших, у ЄК зазначили, що "не коментують коментарі".
Нагадаємо, сьогодні 2 вересня словацький премʼєр-міністр Роберт Фіцо провів переговори з російським диктатором Володимир Путіним у Китаї, де той перебуває з чотириденним візитом.
Під час зустрічі з очільником Кремля Фіцо заявив, що Братислава "дуже жорстко" реагує на українські атаки на нафтопровід "Дружба".
Він стверджує, що "порушить це питання" на майбутній зустрічі із президентом Володимиром Зеленським у п'ятницю в Ужгороді.
Варто зауважити, що Фіцо - єдиний з лідерів країн-членів ЄС, присутній у Пекіні.