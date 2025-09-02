Еврокомиссия отреагировала на заявления Фицо для Путина: не представляет ЕС в Китае

Встреча Путина и Фицо в Китае

Напомним, сегодня 2 сентября словацкий премьер-министр Роберт Фицо провел переговоры с российским диктатором Владимир Путиным в Китае, где тот находится с четырехдневным визитом.

Во время встречи с главой Кремля Фицо заявил, что Братислава "очень жестко" реагирует на украинские атаки на нефтепровод "Дружба".

Он утверждает, что "поднимет этот вопрос" на предстоящей встрече с президентом Владимиром Зеленским в пятницу в Ужгороде.

Стоит заметить, что Фицо - единственный из лидеров стран-членов ЕС, присутствующий в Пекине.