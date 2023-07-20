Єврокомісія відклала ініціативу щодо заморожених активів РФ для України

Спочатку очікувалося, що пропозиція буде опублікована до серпня, однак за словами речника Єврокомісії покищо відкладено ініціативу щодо заморожених активів РФ для України.

"Дискусії між країнами-членами проходять добре. Останнє засідання робочої групи Ради ЄС з цього питання відбулося 12 липня, а наступне відбудеться у вересні. Інтенсивна робота ведеться в контексті G7, і ми прагнемо мати заяву G7 до літніх канікул. А юридичну пропозицію ми прагнемо мати після літніх канікул", - повідомив речник.

Інвестування заморожених активів РФ Україні

Нагадаємо, що у березні цього року за підсумками саміту лідерів ЄС, Європейська рада підтримала створення механізму для реєстрації збитків, що були завдані Росією Україні.

РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наразі потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів. Водночас сума завданої шкоди не включає дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.

Після чого у ЄС вивчали можливість інвестувати у заморожені активи РФ та прибуток передати Україні.

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