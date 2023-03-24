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В ЄС підтримали створення механізму для реєстрації збитків, завданих Україні Росією

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П'ятниця 24 березня 2023 14:09
В ЄС підтримали створення механізму для реєстрації збитків, завданих Україні Росією Фото: в ЄС підтримали створення механізму для реєстрації збитків, завданих Україні Росією (flick.com/libereurope)
Автор: Сергій Пишкін

За підсумками саміту лідерів ЄС, Європейська рада підтримала створення механізму для реєстрації збитків, що були завдані Росією Україні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на висновок саміту.

"Разом із партнерами Європейський союз продовжуватиме активізувати роботу щодо використання заморожених та іммобілізованих активів Росії для відновлення України та з метою відшкодування відповідно до законодавства ЄС та міжнародного права", - йдеться в заяві.

Також зазначається, що ЄС й надалі підтримуватиме відновлення та реконструкцію України у координації з міжнародними партнерами.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, за словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, наразі потреби України на відбудову зросли до 411 млрд доларів. Водночас сума завданої шкоди не включає дані про втрати на тимчасово окупованих територіях.

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