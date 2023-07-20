Еврокомиссия отложила инициативу о замороженных активах РФ для Украины

Изначально ожидалось, что предложение будет опубликовано до августа, однако по словам представителя Еврокомиссии пока отложена инициатива по замороженным активам РФ для Украины.

"Дискуссии между странами-членами проходят хорошо. Последнее заседание рабочей группы Совета ЕС по этому вопросу состоялось 12 июля, а следующее состоится в сентябре. Интенсивная работа ведется в контексте G7, и мы стремимся иметь заявление G7 до летних каникул. А юридическое предложение мы стремимся иметь после летних каникул", - сообщил спикер.

Инвестирование замороженных активов РФ

Напомним, что в марте этого года по итогам саммита лидеров ЕС, Европейский совет поддержал создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией Украине.

РБК-Украина писала о том, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов. В то же время сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях.

После чего в ЕС изучалась возможность инвестировать в замороженные активы РФ и прибыль передать Украине.

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