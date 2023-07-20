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Еврокомиссия отложила инициативу о замороженных активах РФ для Украины

Фото: Еврокомиссия отложила инициативу по замороженным активам РФ для Украины (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

В Еврокомиссии сообщили, что предложение по использованию замороженных государственных российских активов для финансирования Украины не будет опубликовано до сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Изначально ожидалось, что предложение будет опубликовано до августа, однако по словам представителя Еврокомиссии пока отложена инициатива по замороженным активам РФ для Украины.

"Дискуссии между странами-членами проходят хорошо. Последнее заседание рабочей группы Совета ЕС по этому вопросу состоялось 12 июля, а следующее состоится в сентябре. Интенсивная работа ведется в контексте G7, и мы стремимся иметь заявление G7 до летних каникул. А юридическое предложение мы стремимся иметь после летних каникул", - сообщил спикер.

Инвестирование замороженных активов РФ

Напомним, что в марте этого года по итогам саммита лидеров ЕС, Европейский совет поддержал создание механизма для регистрации ущерба, нанесенного Россией Украине.

РБК-Украина писала о том, что, по словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, потребности Украины на восстановление выросли до 411 млрд долларов. В то же время сумма причиненного ущерба не включает данные о потерях на временно оккупированных территориях.

После чего в ЕС изучалась возможность инвестировать в замороженные активы РФ и прибыль передать Украине.

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