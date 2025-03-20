Єврокомісія виділила Україні ще 1 млрд євро в межах кредиту G7

Європейська комісія виділила для України ще 1 млрд євро. Кошти надають в рамках позики G7, яка має бути погашена з надходжень від заморожених російських активів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.
"Сьогодні Європейська комісія виділила Україні додатковий транш у розмірі 1 млрд євро своєї виняткової позики макрофінансової допомоги, яка має бути погашена за рахунок надходжень від заморожених державних активів Росії в ЄС, що зміцнює роль ЄС як найбільшого донора з початку війни Росії проти України", - йдеться у заяві.
Загадом макрофінансова допомога становить 18,1 млрд євро, що представляє собою внесок ЄС в ініціативу ERA під керівництвом "Великої сімки". В рамках ініціативи G7 має на меті надати приблизно 45 млрд євро фінансової підтримки Україні.
Загалом цьогоріч Україна вже отримала 4 млрд євро від Євросоюзу за цим кредитом.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підтвердив, що Україна отримала 1 млрд євро від Європейського Союзу в межах ініціативи ERA. За його словами, від ЄС це вже другий транш, забезпечений доходами від заморожених російських активів. Кошти спрямують на пріоритетні видатки держбюджету.
"Сьогоднішнім траншем у розмірі 1 млрд євро ми підтверджуємо нашу непохитну прихильність Україні. Ми допомагаємо економіці країни не зупинятися на досягнутому і відновлювати критично важливу інфраструктуру, пошкоджену російською агресією. Ми будемо продовжувати підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", - сказала президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.
Як зазначає Єврокомісія, з початку повномасштабної війни Росії проти України ЄС надав допомогу на загальну суму майже 140 млрд євро, включаючи:
Україна вже почала отримувати від країн-партнерів кошти за програмою ERA. Ц ініціатива країн G7, в рамках якої Україна отримує кошти, які були забезпечені доходами від заморожених російських активів.
Перші транші з заморожених активів Росії від Європейського Союзу Україна отримала у січні 2025 року. Також Україна отримала від Британії майже 1 млрд доларів, які забезпечуються з доходів від російських активів.
Крім того, нещодавно уряд Канади направив Україні 1,7 млрд доларів в межах ініціативи "Великої сімки".
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