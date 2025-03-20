Еврокомиссия выделила Украине еще 1 млрд евро в рамках кредита G7

"Сегодня Европейская комиссия выделила Украине дополнительный транш в размере 1 млрд евро своего исключительного займа макрофинансовой помощи, который должен быть погашен за счет поступлений от замороженных государственных активов России в ЕС, что укрепляет роль ЕС как крупнейшего донора с начала войны России против Украины", - говорится в заявлении.

В целом макрофинансовая помощь составляет 18,1 млрд евро, что представляет собой вклад ЕС в инициативу ERA под руководством "Большой семерки". В рамках инициативы G7 предоставит примерно 45 млрд евро финансовой поддержки Украине.

Всего в этом году Украина уже получила 4 млрд евро от Евросоюза по этому кредиту.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль подтвердил, что Украина получила 1 млрд евро от Европейского Союза в рамках инициативы ERA. По его словам, от ЕС это уже второй транш, обеспеченный доходами от замороженных российских активов. Средства будут направлены на приоритетные расходы госбюджета.

"Сегодняшним траншем в размере 1 млрд евро мы подтверждаем нашу непоколебимую приверженность Украине. Мы помогаем экономике страны не останавливаться на достигнутом и восстанавливать критически важную инфраструктуру, поврежденную российской агрессией. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - сказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Как отмечает Еврокомиссия, с начала полномасштабной войны России против Украины ЕС оказал помощь на общую сумму почти 140 млрд евро, включая: