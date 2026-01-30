Єврокомісія ухвалила першу в історії ЄС візову стратегію: що зміниться у 2026 році

Єврокомісія ухвалила 29 січня першу в історію стратегію ЄС з візової політики, яка визначатиме правила видачі віз і безвізових поїздок, щоб зробити поїздки до ЄС безпечнішими і зручнішими. Стратегія почне працювати вже в жовтні - грудні 2026 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Європейської комісії.

Прийнята стратегія спрямована на те, щоб зробити Європу:

безпечнішою , шляхом посилення первинної лінії перевірки безпеки;

, шляхом посилення первинної лінії перевірки безпеки; більш процвітаючою і конкурентоспроможною , шляхом полегшення доступу для тих, хто робить внесок в економіку блоку і суспільства;

, шляхом полегшення доступу для тих, хто робить внесок в економіку блоку і суспільства; більш впливовою на глобальному рівні , шляхом просування стратегічних інтересів, цінностей і глобального становища ЄС;

, шляхом просування стратегічних інтересів, цінностей і глобального становища ЄС; і більш ефективною, за допомогою більш розумної, сучасної та послідовної візової політики.

Як пояснюється, візова стратегія будується на трьох ключових стовпах - зміцнення безпеки ЄС, підвищення добробуту і конкурентоспроможності та сучасні візові інструменти.

Детальніше про кожен із них нижче.

Зміцнення безпеки ЄС

У ЄК пояснили, що їхня стратегія пропонує конкретні заходи щодо використання візової політики, щоб просувати стратегічні інтереси ЄС і зміцнити систему безпеки блоку. До цих заходів належать:

сучасна система надання безвізового статусу країнам-партнерам , включно з новою системою оцінки з чіткими критеріями для оцінювання потенційних кандидатів (у 2026 році);

, включно з новою системою оцінки з чіткими критеріями для оцінювання потенційних кандидатів (у 2026 році); у рамках реформованого механізму призупинення дії віз буде посилено контроль за дотриманням наявних безвізових режимів ;

; планується посилення візових важелів шляхом оновлення механізму статті 25а, який дає змогу запроваджувати обмеження для країн, що не співпрацюють щодо повернення мігрантів, а також додати стимули у сфері безпеки та боротьби з нелегальною міграцією. Цей крок буде зроблено шляхом перегляду Візового кодексу у 2026 році.

шляхом оновлення механізму статті 25а, який дає змогу запроваджувати обмеження для країн, що не співпрацюють щодо повернення мігрантів, а також додати стимули у сфері безпеки та боротьби з нелегальною міграцією. Цей крок буде зроблено шляхом перегляду Візового кодексу у 2026 році. можливість цілеспрямованих обмежувальних візових заходів у відповідь на ворожі дії третіх країн;

у відповідь на ворожі дії третіх країн; будуть нові заходи щодо посилення безпеки проїзних документів, щоб боротися з шахрайством (зокрема нові визначення та санкції на рівні ЄС за підробку документів).

Підвищення добробуту та конкурентоспроможності

"Подорожі та мобільність є одним із головних рушіїв європейської економіки, при цьому Шенгенська зона залишається найбільш відвідуваним напрямком у світі. Стратегія пропонує нові заходи для підтримки глобальної конкурентоспроможності ЄС, залучення та утримання талантів, а також для спрощення, прискорення та підвищення передбачуваності законних поїздок для туристів і ділових мандрівників", - йдеться на сайті ЄК.

Серед цих заходів:

нові цифрові процедури для мандрівників, які бажають в'їхати без візи або тих, кому потрібна віза. Починаючи з 4 кварталу 2026 року система ETIAS спростить і частково автоматизує перевірки перед вильотом для осіб без візи. Для тих, хто хоче отримати візу - цифрові процедури дозволять пройти весь процес подачі заяви в онлайн режимі;

для мандрівників, які бажають в'їхати без візи або тих, кому потрібна віза. Починаючи з 4 кварталу 2026 року система ETIAS спростить і частково автоматизує перевірки перед вильотом для осіб без візи. Для тих, хто хоче отримати візу - цифрові процедури дозволять пройти весь процес подачі заяви в онлайн режимі; очікуються багаторазові в'їзні візи з більш тривалим терміном дії для перевірених мандрівників, а також єдиний список перевірених компаній, який спростить візові процедури "для ділових мандрівників, запрошених надійними спонсорами";

для перевірених мандрівників, а також єдиний список перевірених компаній, який спростить візові процедури "для ділових мандрівників, запрошених надійними спонсорами"; поліпшення умов для талановитих фахівців : можливі поправки в правилах ЄС щодо студентів, дослідників, а також висококваліфікованих і досвідчених працівників. Крім того, може бути розробка правової бази ЄС для засновників стартапів і кампаній, які на стадії масштабування, та для інноваційних підприємців;

: можливі поправки в правилах ЄС щодо студентів, дослідників, а також висококваліфікованих і досвідчених працівників. Крім того, може бути розробка правової бази ЄС для засновників стартапів і кампаній, які на стадії масштабування, та для інноваційних підприємців; додаткова допомога громадянам країн нерезидентів ЄС та роботодавцям у вирішенні проблеми, пов'язаних із візовим процесом - через європейські юридичні центри .

. додаткове фінансування ЄС для підтримки процесу оформлення віз для висококваліфікованих і досвідчених громадян країн, що не входять до Євросоюзу.

Сучасні візові інструменти

"Щорічно мільйони мандрівників прибувають на зовнішні кордони Шенгенської зони або за короткостроковими візами, або з країн, для яких візовий режим не потрібен. Для ефективного управління цим процесом необхідні сучасні системи, які посилюють безпеку і водночас полегшують законні поїздки", - йдеться в публікації.

З цією метою ЄС впроваджує передові цифрові інструменти, щоб модернізувати візовий і прикордонний контроль. Така до 2028 року IT-системи ЄС стануть сумісними, що дасть змогу одночасно запитувати дані з кількох баз даних і здійснювати єдиний централізований пошук, покращуючи обмін інформацією та запобігаючи зловживанням візами.

Рекомендація щодо залучення талантів для інновацій

Паралельно ЄК ухвалює рекомендацію щодо залучення талантів для інновацій, щоб зробити ЄС привабливішим для висококваліфікованих фахівців, студентів, дослідників та інноваційних підприємців, а також підтримати конкурентоспроможність Євросоюзу в глобальному контексті.

Рекомендації закликають держави-члени ЄС: