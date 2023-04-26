У Польщі хочуть, щоб заборона на імпорт українського зерна тривала до кінця року

Польща хоче утримувати заборону на імпорт зерна з України до кінця 2023 року. Обмеження не хочуть знімати на початку літа, як планує ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра розвитку та технологій Польщі Вальдемара Буди в ефірі Radio Zet .

"Ми не скасуємо наші заходи доти, доки аналогічні заходи не будуть введені на європейському рівні. Час грає на нашу користь. Ми збережемо польські рішення, доки ситуація не стабілізується", - заявив чиновник.

При цьому він, реагуючи на плани Євросоюзу тримати ембарго на товари з України до кінця червня, наголосив, що "абсолютно неможливо зняти заборону імпорту в червні".

"Інакше може статися так, що після збирання врожаю українське зерно знову заповнить силоси, які ми зараз так рішуче спустошуємо", - пояснив міністр.

Буда також уточнив, що заборона на імпорт зерна з України "безперечно" триватиме до кінця року, незважаючи на рішення Євросоюзу.