Єврокомісія суттєво покращила прогноз щодо зростання економіки України

Згідно з прогнозом, у 2025 році очікується зростання ВВП на 6,1%.

"Незважаючи на серйозні проблеми, викликані агресивною війною Росії, економіка України продемонструвала чудову стійкість у 2023 році завдяки винятковим урожаям, урядовим стимулам, підкріпленим непохитною підтримкою міжнародних партнерів, а також прихильності влади забезпеченню макрофінансової стабільності", - йдеться у повідомленні.

Прогнозується, що зростання досягне 3,7% у 2024 році та 6,1% у 2025 році, при цьому приватне споживання та державні інвестиції стануть ключовими драйверами зростання. Тим не менш, до кінця прогнозованого горизонту реальний ВВП залишиться приблизно на 20% нижче за довоєнний рівень.

Крім того, прогнозується, що після швидкого зниження у 2023 році річна інфляція знизиться до 7,6% у 2025 році, чому сприятиме ослаблення обмежень на виробництво та жорстка грошово-кредитна політика.

Очікується, що бюджетний дефіцит залишиться підвищеним у 2024 році через високі витрати на оборону. Однак вищі темпи зростання номінального ВВП мають збільшити доходи у 2025 році та сприяти скороченню дефіциту. За прогнозами, державний борг неухильно збільшуватиметься протягом усього прогнозованого горизонту. Очікується, що до 2025 року державний борг збільшиться до рівня трохи нижче за 100% ВВП.

Прогнози з економіки України

У листопаді МВФ підвищив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік до 4,5% (з попереднього діапазону 1-3%). Проте очікується, що 2024 року зростання знизиться до 3-4% у міру продовження війни, а ризики погіршення перспектив залишаються виключно високими.

НБУ у жовтні покращив прогноз зростання реального ВВП України на 2023 рік з 2,9 до 4,9%. Реальний ВВП зросте у 2024 році на 3,6% (попередній прогноз – 3,5%). За прогнозом НБУ, Прискоренню економічного зростання до 6,0% у 2025 році (попередній прогноз - 6,8%) сприятиме передусім очікуване зниження ризиків безпеки.

Кабмін також очікує на швидше відновлення реального ВВП у 2023 році - до 5% порівняно з 2,8% у попередньому прогнозі. Прогноз зростання реального ВВП на 2024 рік був знижений до 4,6% у другому читанні держбюджету порівняно з 5,0% на перше читання, у тому числі з урахуванням зміни припущення тривалості війни (протягом 2024 року), логістики (обмеженість повноцінного користування) морськими портами) та міграційних процесів тощо.