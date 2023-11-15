Еврокомиссия значительно улучшила прогноз по росту экономики Украины

Согласно прогнозу, в 2025 году ожидается рост ВВП на 6,1%.

"Несмотря на серьезные проблемы, вызванные агрессивной войной России, экономика Украины продемонстрировала замечательную устойчивость в 2023 году благодаря исключительным урожаям, правительственным стимулам, подкрепленным непоколебимой поддержкой международных партнеров, а также приверженности властей обеспечению макрофинансовой стабильности", - говорится в сообщении ЕК.

Прогнозируется, что рост достигнет 3,7% в 2024 году и 6,1% в 2025 году, при этом частное потребление и государственные инвестиции станут ключевыми драйверами роста. Тем не менее, к концу прогнозируемого горизонта реальный ВВП останется примерно на 20% ниже довоенного уровня.

Кроме того, прогнозируется, что после быстрого снижения в 2023 году годовая инфляция снизится до 7,6% в 2025 году, чему будет способствовать ослабление ограничений на производство и жесткая денежно-кредитная политика.

Ожидается, что бюджетный дефицит останется повышенным в 2024 году из-за высоких расходов на оборону. Однако более высокие темпы роста номинального ВВП должны увеличить доходы в 2025 году и способствовать сокращению дефицита. По прогнозам, государственный долг будет неуклонно увеличиваться на протяжении всего прогнозируемого горизонта. Ожидается, что к 2025 году государственный долг увеличится до уровня чуть ниже 100% ВВП.

Прогнозы по экономике Украины

В ноябре МВФ повысил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год до 4,5% (с предыдущего диапазона в 1-3%). Однако ожидается, что в 2024 году рост снизится до 3-4% по мере продолжения войны, а риски ухудшения перспектив остаются исключительно высокими.

НБУ в октябре улучшил прогноз роста реального ВВП Украины на 2023 год с 2,9 до 4,9%. Реальный ВВП вырастет в 2024 году на 3,6% (предыдущий прогноз - 3,5%). По прогнозу НБУ, Ускорению экономического роста до 6,0% в 2025 году (предыдущий прогноз - 6,8%) будет способствовать, прежде всего, ожидаемое снижение рисков безопасности.

Кабмин также ожидает более быстрое восстановление реального ВВП в 2023 году - до 5% по сравнению с 2,8% в предыдущем прогнозе. Прогноз роста реального ВВП на 2024 год был снижен до 4,6% во втором чтении госбюджета по сравнению с 5,0% на первое чтение, в том числе с учетом изменения предположения продолжительности войны (в течение 2024 года), логистики (ограниченность полноценного пользования морскими портами) и миграционных процессов и т.д.