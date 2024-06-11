Єврокомісія створить фонд власного капіталу для допомоги Україні, - Шольц

Конференція у Берліні

Нагадаємо, що сьогодні та завтра, 12 червня у Берліні пройде конференція з відновлення України.

Раніше під час свого виступу Шольц наголосив на важливості приватного капіталу в зусиллях щодо відновлення України.

Водночас німецький канцлер також висловився про участь Росії у саміті миру, що пройде вже цими вихідними у Швейцарії.

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