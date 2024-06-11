Шольц висловився про участь Росії у саміті миру у Швейцарії

Росію не запросили на саміт миру у Швейцарії, оскільки Володимир Путін продовжує агресивну війну. Коли настане час для запрошення Росії - вирішить тільки Україна.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію брифінгу в Берліні.

"Ми зустрінемося з державами з усього світу на першому саміті миру для України у Швейцарії. Там відбудеться діалог про принципи справедливого і міцного миру", - сказав він.

Як наголосив Шольц, це ще не перемовини про закінчення війни, бо для цього "Путін має дати зрозуміти, що він готовий закінчити свою брутальну воєнну кампанію та відвести війська".

"Проте, можливо, вдасться показати шлях яким можна покласти початок процесу, в котрому і РФ колись сидітиме за столом. Коли настане час для цього, вирішить лише Україна. Але поки Путін буде безжально дотримуватися цілей в цій війні, наш меседж буде таким - ми не послабимо нашу підтримку для України, ми і далі стоїмо непохитно на боці українців", - додав канцлер Німеччини.

Саміт у Швейцарії

Нагадаємо, за даними Швейцарії, для участі у саміті, який відбудеться на курорті неподалік міста Люцерн з 15 по 16 червня, зареєструвалися 90 держав та організацій, приблизно половина з них - з Південної Америки, Азії, Африки та Близького Сходу.

Росію не запросили, але швейцарський уряд заявив, що переговори спрямовані на "спільне визначення дорожньої карти" того, як залучити її та Україну до майбутнього мирного процесу.

Швейцарія погодилася провести саміт за дорученням президента України Володимира Зеленського і спробувала заручитися його підтримкою серед країн, які мають відносини з Москвою краще, ніж у провідних західних держав.

Відсутність РФ спонукала впливових союзників Москви, таких як Китай, заявити, що у мирних переговорах немає сенсу, якщо в них не братимуть участь і Росія, і Україна. Це послабило очікування будь-якого великого прориву у Швейцарії.