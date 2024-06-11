Еврокомиссия создаст фонд собственного капитала для помощи Украине, - Шольц

Конференция в Берлине

Напомним, что сегодня и завтра, 12 июня, в Берлине пройдет конференция по восстановлению Украины.

Ранее во время своего выступления Шольц отметил важность частного капитала в усилиях по восстановлению Украины.

В то же время немецкий канцлер также высказался об участии России в саммите мира, который пройдет уже в эти выходные в Швейцарии.

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