Єврокомісія сьогодні представить пропозиції щодо розширення ЄС. Politico розкрило деталі

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 20 березня, має представити пропозиції щодо порядку розширення ЄС. Брюссель хоче поступово полегшити вступ України, Молдови та Західних Балкан до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, пропозиція Європейської комісії полягає у тому, щоб країнам "у залі очікування" дати певні переваги, а не чекати роками чи десятиліттями.

Брюссель пропонує поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку, спираючись на пропозицію Франції, Німеччини та Португалії. Лідерам ЄС необхідно обговорити, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні та етапи доступу до ринку.

Багато лідерів ЄС висловили побоювання, що блоком з 30 і більше учасників буде важче керувати. Тому Єврокомісія пропонує відійти від політики одноголосності при ухваленні рішень. Документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними та пропорційними гарантіями для врахування таких стратегічних національних інтересів".

Очікується, що 27 єврокомісарів збираються схвалити документ на сьогоднішньому засіданні Колегії.

Politico додає, що деякі столиці ЄС були занепокоєні щодо документа, оскільки вони не хотіли, щоб велика увага приділялася розширенню ЄС перед червневими виборами до Європарламенту.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Додамо, що для вступу України до Європейського союзу повинна відбутися оцінка українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 січня оголосила про початок скринінгу українського законодавства.

Раніше Ольга Стефанішина заявляла, що ця процедура може тривати до року.