ua en ru
Ср, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Єврокомісія сьогодні представить пропозиції щодо розширення ЄС. Politico розкрило деталі

Брюссель, Середа 20 березня 2024 11:01
UA EN RU
Єврокомісія сьогодні представить пропозиції щодо розширення ЄС. Politico розкрило деталі Фото: президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сьогодні, 20 березня, має представити пропозиції щодо порядку розширення ЄС. Брюссель хоче поступово полегшити вступ України, Молдови та Західних Балкан до блоку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.

Як зазначає видання, пропозиція Європейської комісії полягає у тому, щоб країнам "у залі очікування" дати певні переваги, а не чекати роками чи десятиліттями.

Брюссель пропонує поступово дозволити країнам-кандидатам приєднатися до єдиного ринку, спираючись на пропозицію Франції, Німеччини та Португалії. Лідерам ЄС необхідно обговорити, якими зобов'язаннями мають супроводжуватися ті чи інші рівні та етапи доступу до ринку.

Багато лідерів ЄС висловили побоювання, що блоком з 30 і більше учасників буде важче керувати. Тому Єврокомісія пропонує відійти від політики одноголосності при ухваленні рішень. Документ передбачає голосування кваліфікованою більшістю "з відповідними та пропорційними гарантіями для врахування таких стратегічних національних інтересів".

Очікується, що 27 єврокомісарів збираються схвалити документ на сьогоднішньому засіданні Колегії.

Politico додає, що деякі столиці ЄС були занепокоєні щодо документа, оскільки вони не хотіли, щоб велика увага приділялася розширенню ЄС перед червневими виборами до Європарламенту.

Переговори про вступ України до ЄС

Нагадаємо, 14 грудня лідери країн Європейського союзу під час саміту схвалили відкриття переговорів щодо вступу України до блоку. Це сталося на тлі побоювань, що Угорщина заблокує рішення, наклавши на нього вето.

Додамо, що для вступу України до Європейського союзу повинна відбутися оцінка українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн 17 січня оголосила про початок скринінгу українського законодавства.

Раніше Ольга Стефанішина заявляла, що ця процедура може тривати до року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Єврокомісія Євросоюз Вступ в ЄС
NEWS
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися
Мобілізація в Україні. Як Рада працює над законопроєктом і до чого готуватися
DAILY
"Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою
Богдана Лясківськажурналіст РБК-Україна "Все не може триматись на нас". Як 47-ма бригада нищить росіян під Авдіївкою