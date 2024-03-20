Еврокомиссия сегодня представит предложения по расширению ЕС. Politico раскрыло детали

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сегодня, 20 марта, должна предоставить предложения по порядку расширения ЕС. Брюссель хочет постепенно облегчить вступление Украины, Молдовы и Западных Балкан в блок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Предложение Европейской комиссии состоит в том, чтобы странам "в зале ожидания" дать определенные преимущества, а не ждать годами или десятилетиями.

Брюссель предлагает постепенно позволить странам-кандидатам присоединиться к единому рынку, опираясь на предложение Франции, Германии и Португалии. Лидерам ЕС необходимо обсудить, какими обязательствами должны сопровождаться те или иные уровни и этапы доступа к рынку.

Многие лидеры ЕС выразили опасение, что блоком из 30 и более участников будет труднее управлять. Поэтому Еврокомиссия предлагает уйти от политики единогласия при принятии решений. Документ предусматривает голосование квалифицированным большинством "с соответствующими и пропорциональными гарантиями для учета стратегических национальных интересов".

Ожидается, что 27 еврокомиссаров намерены одобрить документ на сегодняшнем заседании Коллегии.

Politico добавляет, что некоторые столицы ЕС были обеспокоены документом, поскольку они не хотели, чтобы большое внимание уделялось расширению ЕС перед июньскими выборами в Европарламент.

Переговоры о вступлении Украины в ЕС

Напомним, 14 декабря лидеры стран Европейского союза во время саммита одобрили открытие переговоров по вступлению Украины в блок. Это произошло на фоне опасений, что Венгрия заблокирует решение, наложив на него вето.

Добавим, что для вступления Украины в Европейский союз должна пройти оценка украинского законодательства на соответствие законодательству Евросоюза.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен 17 января объявила о начале скрининга украинского законодательства.

Ранее Ольга Стефанишина заявляла, что эта процедура может занять до года.