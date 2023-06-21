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Єврокомісія сьогодні оцінить прогрес України у виконанні "кандидатських" рекомендацій

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Середа 21 червня 2023 12:59
Єврокомісія сьогодні оцінить прогрес України у виконанні "кандидатських" рекомендацій Фото: Урсула фон дер Ляєн, президент Європейської комісії (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Щоб відповісти на зусилля України в реформування, Єврокомісія, сьогодні, 21 червня, надасть нову усну оцінку щодо прогресу у виконанні "кандидатських" рекомендацій.

Про це заявила президент Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн під час Конференції з питань відновлення України, повідомляє РБК-Україна.

За словами президента Єврокомісії, Україна продовжує реформування попри повномасштабне вторгнення Росії.

"Ми у ЄС хочемо відповісти на ці зусилля й завзятість, і тому сьогодні Єврокомісія презентує нову усну оцінку щодо прогресу, якого Україна досягла у судовій, антикорупційній реформі, нових законах щодо медіа, щодо нацменшин", - заявила Урсула фон дер Ляєн.

Президент Єврокомісії додала, що Україна надсилає потужний сигнал інвесторам, а приватний сектор відіграє важливу роль у відбудові країни.

Вступ України до Європейського союзу

Україна подала заявку на вступ до Європейського союзу ще 28 лютого 2022 року. Вже 23 червня Європейська рада надала країні статус кандидата на вступ. Також були надані рекомендації. Їх виконання, зі свого боку, є передумовою для переходу до наступного етапу - переговорів про членство.

Варто додати, що, станом на 19 червня, згідно з даними Reuters, наша країна виконала дві з семи умов для початку переговорів про членство в ЄС.

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